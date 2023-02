Feuerwehreinsatz 46-Jähriger bei Wohnungsbrand in Berlin-Marzahn verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Marzahn ist am Freitagmorgen ein 46-Jähriger verletzt worden. Im dritten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Hauses hatten Einrichtungsgegenstände gebrannt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. 22 Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten den Brand. Der verletzte Mieter der Wohnung wurde mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es demnach nicht. Vermutlich war angebranntes Essen der Auslöser für das Feuer und die starke Rauchentwicklung, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.