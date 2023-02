Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Landtag gedenkt der Opfer

Der brandenburgische Landtag hat am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine der vielen Opfer gedacht und einen Stopp des Krieges gefordert. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) sagte in ihrer Rede am Freitag im Parlament in Potsdam: „Wir werden uns nicht an den Krieg gewöhnen, versprochen.“ Auf der Tribüne verfolgten auch Geflüchtete aus der Ukraine die Reden. In Brandenburg sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 rund 30 000 ukrainische Staatsangehörige aufgenommen worden.

Liedtke, die auch an die Hilfsbereitschaft der Menschen in Brandenburg erinnerte, sagte, sie wünsche sich, dass viele Menschen in Russland aus Protest gegen den Krieg auf die Straße gingen. „Wir im Osten wissen, dass Demokratie errungen werden kann.“ Zudem rief sie zur anhaltenden Unterstützung der Menschen in der Ukraine auf. Die ukrainische Gesandte Iryna Samchenko sagte bei der Gedenkveranstaltung im Landtag: „Der russische Terror kennt keine Grenzen. Er kann und muss gestoppt werden.“

