Polizei fahndet weiter nach geflohenem Straftäter

Potsdam (dpa/bb). Die Suche nach dem in der vergangenen Woche geflohenen Straftäter in Sicherungsverwahrung hat bisher nicht zu einer Festnahme des 64-Jährigen geführt. Seit Beginn der öffentlichen Fahndung am vergangenen Freitag sei eine zweistellige Zahl von Hinweisen bei der Polizei eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Allerdings habe bisher keiner der Hinweise auf die Fährte des Mannes geführt. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei ein aktualisiertes Foto des Mannes und bat die Bevölkerung nochmals um Hinweise.

Der 64-Jährige, der in Brandenburg an der Havel untergebracht war, war am Mittwoch beim begleiteten Ausgang im Berliner Europa Center geflohen. Der Mann sei bei einem Toilettengang für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gewesen und habe die Gelegenheit zur Flucht genutzt, so die Polizei.

