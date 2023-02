Champetier mit Kamera-Preis der Berlinale ausgezeichnet

Die französische Kamerafrau Caroline Champetier ist mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet worden. „Ein Film ist keine Reihe von Bildern, sondern eine Summe von Einstellungen, die sich in Raum und Zeit vermischen, wie in der Musik“, sagte die 68-Jährige am Donnerstag in Berlin. Den Preis übergab Carlo Chatrian, Co-Direktor der Internationalen Filmfestspiele.