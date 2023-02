Mutter bringt Kind im Amt zur Welt: Stadtrat möchte helfen

Eine Mutter hat im Sozialamt in Berlin-Neukölln ein Kind zur Welt gebracht - und bekommt nun besondere Hilfe vom Amt. Die Frau sei am Dienstagvormittag in der regulären Sprechstunde gewesen, als die Wehen eingesetzt hätten, sagte der zuständige Stadtrat, Falko Liecke (CDU), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.