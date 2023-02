Luftrettung ADAC: Etwas weniger Rettungshubschrauber-Einsätze in Berlin

Gegen den Bundestrend ist der Berliner Rettungshubschrauber des ADAC im vergangenen Jahr weniger Einsätze geflogen als 2021. Der in Berlin stationierte Helikopter „Christoph 31“ flog demnach 2022 genau 2005 Einsätze, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2021 waren es 2195 und davor mehr als 2900 Einsätze. „Christoph 31“ war daher nicht mehr wie zuvor der Hubschrauber mit den meisten Einsätzen in ganz Deutschland.