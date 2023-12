Heute gibt es in Berlin einen verkaufsoffenen Sonntag. In diesen Geschäften können Sie am 1. Advent shoppen.

Zum 1. Advent wird Berlin wieder zu einem Shopping-Paradies

Heute findet ein verkaufsoffener Sonntag statt

Welche Geschäfte und Einkaufszentren machen mit? Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Berlin. Zum 1. Advent gibt es in Berlin wieder einen verkaufsoffenen Sonntag. Viele Einkaufszentren, Shops und Läden öffnen heute in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen, manche sogar bis 20 Uhr. Auch einige Supermärkte und Discounter haben geöffnet – vor allem natürlich dann, wenn sie sich in Shopping Malls befinden.

Grund für die seltene Shopping-Gelegenheit am Sonntag sind die vielen Berliner Weihnachtsmärkte. Die allermeisten großen Weihnachtsmärkte haben am 1. Advent natürlich geöffnet, hinzu kommen die vielen kleinen Weihnachtsmärkte, die oft nur an den Adventswochenenden öffnen.

Wer vor Weihnachten also zunächst auf große Shopping-Tour gehen und sich anschließend bei Glühwein und anderen Leckererein entspannen will, kommt am ersten Advent voll auf seine Kosten.

Verkaufsoffener Sonntag am 1. Advent 2023 in Berlin - der Überblick

Datum: 3. Dezember 2023

3. Dezember 2023 Anlass: die Weihnachtsmärkte in Berlin

die Weihnachtsmärkte in Berlin Öffnungszeiten: in der Regel 13 bis 18 Uhr, einige Geschäfte und Einkaufszentren haben länger geöffnet

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin am 3. Dezember 2023: Diese Geschäfte öffnen

Laut den Unternehmens-Websites nehmen unter anderem diese Läden, Shops und Malls am verkaufsoffenen Sonntag in Berlin teil. Unsere Zusammenstellung, der sie die Öffnungszeiten und Adressen der teilnehmenden Geschäfte entnehmen können, zeigt eine Auswahl und ist unverbindlich.

KaDeWe (13 bis 20 Uhr), Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin-Schöneberg

(13 bis 20 Uhr), Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin-Schöneberg Mall of Berlin (13-19 Uhr), Leipziger Platz 12, 10117 Berlin-Mitte

(13-19 Uhr), Leipziger Platz 12, 10117 Berlin-Mitte Alexa (13-18 Uhr) , Grunerstraße 20, 10179 Berlin-Mitte

(13-18 Uhr) Grunerstraße 20, 10179 Berlin-Mitte Galeria Kaufhof Alexanderplatz (13-18 Uhr), Alexanderplatz 9, 10178 Berlin-Mitte

(13-18 Uhr), Alexanderplatz 9, 10178 Berlin-Mitte Das Schloss (10-20 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165, Berlin-Steglitz

(10-20 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165, Berlin-Steglitz Hallen am Borsigturm (13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin-Tegel

(13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin-Tegel Neukölln Arcaden (13-18 Uhr), Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin-Neukölln

(13-18 Uhr), Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin-Neukölln Wilmersdorfer Arcaden (13-18 Uhr), Wilmersdorfer Straße 46, Berlin-Wilmersdorf

(13-18 Uhr), Wilmersdorfer Straße 46, Berlin-Wilmersdorf SSC Schloss-Strassen-Center (13-18 Uhr), Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin-Friedenau

(13-18 Uhr), Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin-Friedenau Gropius Passagen (13-18 Uhr), Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin-Neukölln

(13-18 Uhr), Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin-Neukölln Eastgate (13-18 Uhr), Marzahner Promenade 11a, 12679 Berlin

(13-18 Uhr), Marzahner Promenade 11a, 12679 Berlin Schultheiss Quartier (13-18 Uhr), Turmstraße 25, 10559 Berlin

(13-18 Uhr), Turmstraße 25, 10559 Berlin Tempelhofer Hafen (13-18 Uhr), Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin

(13-18 Uhr), Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin Das Schloss (10-20 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin

(10-20 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin Ring-Center (13-18 Uhr), Frankfurter Allee 113-117, 10365 Berlin

(13-18 Uhr), Frankfurter Allee 113-117, 10365 Berlin Gesundbrunnen Center (13-18 Uhr), Badstraße 4, 13357 Berlin

(13-18 Uhr), Badstraße 4, 13357 Berlin Europa Center (13-18 Uhr), Tauentzienstraße. 9-12, 10789 Berlin

(13-18 Uhr), Tauentzienstraße. 9-12, 10789 Berlin Märkische Zeile (13-18 Uhr), Senftenberger Ring 17, 13439 Berlin

(13-18 Uhr), Senftenberger Ring 17, 13439 Berlin Der Clou (13-18 Uhr), Kurt-Schumacher-Damm 1-15, 13405 Berlin

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Ikea, Möbel Höffner, Rahaus – diese Möbelhäuser haben geöffnet

Auch die Ikea-Filialen in Berlin - wie hier in Lichtenberg - nehman an dem verkaufsoffenen Sonntag am 29. Januar teil. © picture alliance / Schoening

Ikea in Tempelhof (13-18 Uhr), Sachsendamm 47, 10829 Berlin-Tempelhof

in Tempelhof (13-18 Uhr), Sachsendamm 47, 10829 Berlin-Tempelhof Ikea in Lichtenberg (13-18 Uhr), Landsberger Allee 364, 10365 Berlin-Lichtenberg

in Lichtenberg (13-18 Uhr), Landsberger Allee 364, 10365 Berlin-Lichtenberg Ikea in Spandau (13-18 Uhr), Gewerbehof 10,13597 Berlin-Spandau

in Spandau (13-18 Uhr), Gewerbehof 10,13597 Berlin-Spandau Möbel Höffner in Lichtenberg (12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr), Landsberger Allee 320, 10365 Berlin

in Lichtenberg (12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr), Landsberger Allee 320, 10365 Berlin Möbel Höffner in Schöneberg , 12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr) , Sachsendamm 20, 10829 Berlin-Schönefeld

in Schöneberg 12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr) Sachsendamm 20, 10829 Berlin-Schönefeld Einzelne Filialen von Media Markt und Saturn (13 bis 18 Uhr).

Neben den Einkaufscentern und großen Handelsketten beteiligen sich auch immer mehr kleine Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin.

In Berlin darf der Senat jedes Jahr bis zu acht Termine für Sonntagsöffnungen festlegen. Voraussetzungen für den Sonderverkauf sind stattfindende Events in der deutschen Hauptstadt. Alle Termine der verkaufsoffenen Sonntage 2023 in Berlin finden Sie hier.

