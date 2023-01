Union verpflichtet Jérôme Roussillon vom VfL Wolfsburg

Berlin. Linksverteidiger Jérôme Roussillon wechselt vom VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin. Das bestätigten beide Clubs am Donnerstagabend. „Nach viereinhalb Jahren Wolfsburg freue ich mich nun auf eine neue Herausforderung. Das Stadion und die Fans von Union habe ich bereits einige Male erlebt und freue mich sehr darauf“, sagte der 30 Jahre alte Franzose der Mitteilung der Köpenicker zufolge. Über die Ablöse machten die Vereine keine Angaben.

Roussillon spielte seit 2018 für die Wölfe. Für die Grün-Weißen bestritt der Franzose in viereinhalb Jahren 107 Partien in der Bundesliga (fünf Tore) sowie insgesamt 21 Pflichtspiele in der Champions League, der Europa League und im DFB-Pokal. In dieser Saison kam er in der Bundesliga aber nur zu vier Kurzeinsätzen. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei den Berlinern füllt der Franzose eine Lücke. Union hatte Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz zuletzt an den türkischen Erstligisten Trabzonspor ausgeliehen.