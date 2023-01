Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar: So sieht das Abstimmungsverhalten laut einer Umfrage aus.

Umfrage CDU in Berlin vor SPD und Grünen - Mehrheit für Rot-Grün-Rot

Berlin. Die in Berlin regierende Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken kann bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar nach einer Umfrage erneut mit einer Mehrheit rechnen. Im direkten Parteienvergleich hat allerdings die CDU derzeit die Nase vorn. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey für den „Tagesspiegel“ und den „Spiegel“.

Bei einer Fehlermarge von plus/minus 3,9 Prozentpunkten käme die CDU demnach aktuell auf 22 Prozent. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 lag die Partei bei 18,0 Prozent. SPD und Grüne kommen in der Umfrage aktuell auf jeweils 18,0 Prozent, die Wahl im Herbst 2021 hatte die SPD mit 21,4 Prozent gewonnen, die Grünen kamen damals auf 18,9 Prozent. Für die Linke würden sich aktuell 12,0 Prozent (2021: 14,1) entscheiden, für die AfD ebenso 12,0 Prozent (2021: 8,0). Die FDP kommt in der Umfrage auf 7,0 Prozent (2021: 7,1).

Bei der repräsentativen Umfrage nahmen den Angaben zufolge vom 5. bis 12. Januar genau 2004 Menschen teil.

Das Landesverfassungsgericht in Berlin hatte die Wahlen zum Abgeordnetenhaus vom September 2021 wegen zahlreicher Pannen für ungültig erklärt. Aktuell lenkt Franziska Giffey (SPD) mit einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken als Regierende Bürgermeisterin die Stadt.