Schülerinnen und Schüler sowie Eltern können an Berliner Schulen in Zukunft geschlechtsneutrale Zeugnisse beantragen. Das erklärte ein Sprecher der Berliner Senatsbildungsverwaltung auf dpa-Anfrage am Donnerstag. So sei es in den Texten der Zeugnisse künftig möglich, statt der Pronomen „Er“ und „Sie“ auch nur den Vorname des jeweiligen Schülers oder der Schülerin zu nennen. Bis zu den Sommerferien soll es an Berliner Schulen eine „Wahlfreiheit“ für Pronomen in Zeugnissen geben.