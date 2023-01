Zentralrat lehnt Jüdische Gemeinde als Schulträger ab

Der Zentralrat der Juden in Deutschland lehnt es ab, dass die Jüdische Gemeinde zu Berlin die Trägerschaft für die Rabbinerschule Abraham Geiger in Potsdam übernimmt. „Wir sind erstaunt über diesen Deal, der uns keinen Schritt dabei weiterbringt, die liberale und konservative Rabbinerausbildung für die Zukunft zu sichern“, teilte der Zentralrat am Donnerstag mit. Es werde rechtlich geprüft, ob der Zentralrat die Rabbinerausbildung in Potsdam unter diesen Umständen weiter fördern könne. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hatte am Mittwoch schriftlich mitgeteilt, dass sie die Trägerschaft der Rabbinerschule übernehme.