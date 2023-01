Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto ist eine 67-jährige Radfahrerin in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) schwer verletzt worden. Die Frau sei am Donnerstag mit ihrem Fahrrad an einer Straßenkreuzung mit einem Transporter zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Mit schweren Verletzungen wurde die 67-jährige Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.