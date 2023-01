Zeugen Fotos und Videos von Silvester-Randale an Polizei geschickt

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Knapp zwei Wochen nach den Krawallen in der Berliner Silvesternacht haben Zeugen bislang rund 160 Datenpakete mit Videos und Fotos an die Polizei geschickt. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Polizei hatte im Internet ein Portal für anonyme Hinweise eingerichtet. Videos und Fotos können dort hingeschickt werden. Erbeten wurden besonders Aufnahmen von Angriffen auf Polizisten und Sanitäter. Ob solche oft unscharfen Filme aus dunklen Straßen helfen können, Täter zu identifizieren, muss sich noch herausstellen.