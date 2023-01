Ministerin Geywitz will bei Waldbrandbekämpfung unterstützen

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat angekündigt, die Waldbrandbekämpfung etwa bei der Löschwasser-Versorgung zu unterstützen. Sie sagte am Donnerstag in einem kurzen Video bei Twitter: „Mein Ministerium, das Bauministerium, ist auch für Raumordnung zuständig. Wir können dabei unterstützen, Wassermanagementsysteme zu entwickeln, so dass wir auch in heißen Sommern genug Löschwasser haben.“ Der Bund könne auch bei der Entwicklung neuer Baumsorten unterstützen, die dabei helfen, dass auch in Zukunft der Waldumbau gelinge und es gesunde Wälder in Deutschland gebe. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) berät an diesem Donnerstag bei einem Waldbrandgipfel in Potsdam mit Geywitz, Vertretern von Bundeswehr, Feuerwehr und Kommunen über den Waldbrandschutz. In Brandenburg loderten 2022 besonders viele Waldbrände.