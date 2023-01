Abgeordnete diskutieren über Energiekosten und Silvester

Das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich am Donnerstag bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr mit den Folgen der hohen Energiekosten. In der Aktuellen Stunde gleich zu Beginn (10.00 Uhr) diskutieren die Abgeordneten über den Härtefallfonds, der auf Beschluss des rot-grün-roten Senats Menschen in Berlin davor bewahren soll, im Dunklen oder Kalten zu sitzen.