3:0 beim VC Olympia: Netzhoppers feiern einen Arbeitssieg

Volleybälle liegen in einem Korb.

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga mit einem soliden Auftritt einen Arbeitssieg gefeiert. Beim weiterhin punktlosen Schlusslicht VC Olympia Berlin setzten sich die Brandenburger am Mittwoch im Sportforum Hohenschönhausen mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) durch. Es war erst ihr dritter Sieg im zwölften Saisonspiel. Außenangreifer Max Schulz verwandelte am Ende den Matchball.