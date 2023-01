Cottbuser Theaterakteure mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt

Zwei Cottbuser Theaterakteure sind mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden: der Mitbegründer und langjährige Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Piccolo, Reinhard Drogla und Jörg Rohde, langjähriger Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Staatstheaters Cottbus. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle(SPD) verlieh die Orden am Mittwoch beim traditionellen Neujahrsempfang. Es ist die höchste Anerkennung der Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl.

Drebkau (dpa/bb). Zwei Cottbuser Theaterakteure sind mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden: der Mitbegründer und langjährige Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Piccolo, Reinhard Drogla und Jörg Rohde, langjähriger Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Staatstheaters Cottbus. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle(SPD) verlieh die Orden am Mittwoch beim traditionellen Neujahrsempfang. Es ist die höchste Anerkennung der Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl.

„Beide Ausgezeichneten geben anderen Menschen Hoffnung, weil sie beweisen, dass man etwas verändern kann, wenn man sich mit Mut, Überzeugung und Zuversicht für andere engagiert“, erklärte die Kulturministerin bei der Verleihung. Reinhard Drogla habe sich mehr als 30 Jahre mit der Zähigkeit eines Ausdauersportlers und Leidenschaft für das Kinder-und Jugendtheater engagiert, in kommunalpolitischen Ämtern und Sportvereinen eingebracht und für ein lebenswertes und buntes Cottbus eingesetzt, so Schüle. Drogla ist unter anderem Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Cottbus.

Drogla habe das Theater 1991 aus dem „Nix“ geschaffen - eine absolute Lebensleistung, die nicht hoch genug zu würdigen sei, sagte sein Stellvertreter, der Theaterpädagoge Matthias Heine, der Deutschen Presse-Agentur. Für den 73-Jährigen sei das Theater immer auch ein politischer Ort gewesen.

Nach den Worten von Schüle schlägt das Herz von Jörg Rohde für den künstlerischen Nachwuchs, etwa bei der Unterstützung der Cottbuser Schüler-Kunst-Tage, aber auch für den Freundeskreis des Brandenburgischen Landesmuseums für Moderne Kunst und den Förderverein der BTU Cottbus-Senftenberg. Cottbus sei zum Synonym für Zukunft geworden - auch dank der Kulturakteure, die die regionale Identität stärkten und Strahlkraft für die Lausitz entwickelten. Dafür stünden Drogla und Rohde.