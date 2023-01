14-Jähriger nach versuchtem Raub schwerverletzt

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in Berlin-Wedding bei einem versuchten Raub von mehreren Unbekannten schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, forderten eine Gruppe Unbekannter von dem Jugendlichen am Dienstagabend in der Schulstraße zunächst Geld. Als der 14-Jährige das Geld nicht herausgeben wollte, kamen weitere noch unbekannte Personen dazu. Sie schlugen und traten auf den Jugendlichen ein. Den Angaben zufolge verlor dieser bei dem Angriff zeitweise das Bewusstsein. Er erlitt Verletzungen am Kopf, an den Händen und im Brustbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen die noch unbekannten Täter wird laut Polizei ermittelt.