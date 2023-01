Innensenatorin will neue Bodycams noch dieses Jahr

Berlin . Berlins Innensenatorin Iris Spranger will noch in diesem Jahr weitere Bodycams für Polizei und Feuerwehr beschaffen, um Straftaten gegen Sicherheitskräfte besser aufklären zu können. Sowohl Polizeipräsidentin Barbara Slowik als auch Feuerwehrchef Karsten Homrighausen hätten deutlich gemacht, dass sie dringend auf weitere Kameras angewiesen seien. „Wenn wir mehr davon an Silvester im Einsatz gehabt hätten, wäre die Datenlage eine andere“, sagte Spranger am Dienstag nach der Senatssitzung.

In Berlin werden die Bodycams derzeit in einem Modellprojekt getestet. 300 davon befinden sich in Einsatzfahrzeugen der Polizei, 50 bei der Feuerwehr. „Ich will sie in die Fläche bringen“, sagte Spranger. Am besten wäre es, alle Einsatzfahrzeuge damit auszustatten. Ihr Wunsch sei es, 4000 solcher Kameras anzuschaffen. „Wenn die Einsatzkräfte das so dringend fordern, sollten wir das machen“, sagte Spranger.

Finanzsenator stimmt nur zu, wenn Kameras dauerhaft zum Einsatz kommen

Um deutlich mehr Bodycams anzuschaffen, müsste allerdings der Modellversuch, der bis 2025 befristet ist, verlängert werden. Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) werde der Anschaffung keine Zustimmung erteilen, wenn die Kameras danach in der Aservatenkammer landen. Die Innensenatorin kündigte an, einen entsprechenden Entwurf zu erarbeiten.

Allerdings sind die Koalitionspartner Grüne und Linke zurückhaltend. „In den Richtlinien der Regierungspolitik ist vereinbart, den Modellversuch bis 2025 durchzuführen“, sagte Justizsenatorin Lena Kreck (Linke). Alles weitere müsse zunächst im Senat besprochen werden. Es müsse genau geregelt werden, wann die Kameras zum Einsatz kommen. So sei es zum Beispiel problematisch, schwer verletzte Menschen beim Abtransport zu filmen, wenn eine Gefahrenlage vorliege, heißt es bei Linken und Grünen.