Hier werden in Berlin die meisten Menschen überfallen

Vor allem dort, wo nachts viele Menschen feiern, sollte man sich vor Räubern in Acht nehmen. Wie man sich am besten schützen kann.

Berlin. Überfälle und Raubtaten dieser Art ereignen sich in der Hauptstadt regelmäßig: Vier unbekannte Täter haben am Montagabend in Niederschöneweide eine Tankstelle überfallen. Ein Zeuge gab der Polizei zufolge später zu Protokoll, dass er den Verkaufsraum der Tankstelle an der Köpenicker Landstraße in Treptow-Köpenick gegen 18 Uhr betrat. Dort haben die Täter zwei 22 und 41 Jahre alte Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert.

Mit dem Bargeld aus der Kasse hatten sie offenbar noch nicht genug erbeutet. Einer der Täter bedrohte den 53-jährigen Zeugen und forderte seine Geldbörse. Doch bevor der Mann sein Geld herausgab, flüchteten die vier Räuber in Richtung Schnellerstraße. Die Tankstellenmitarbeiterinnen blieben unverletzt, erlitten jedoch beide einen Schock, den sie von Rettungskräften behandeln ließen. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Berlin kommt es an Tankstellen, in Wettbüros und Spätis häufig zu Raubtaten. Die Polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2021 verzeichnete insgesamt 4072 Fälle von Raub. Davon 219 Raubüberfälle auf/gegen sonstige Kassenräume und Geschäfte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer auf dem neuesten Stand sind die hier

Aber auch nächtliche Raubüberfälle ereignen sich in einigen Bezirken täglich. Es gibt Ecken, um die man vor allem nachts nicht biegen sollte, wenn man Telefon und Brieftasche behalten möchte. Vor allem in einigen Teilen von Friedrichshain-Kreuzberg ist die Wahrscheinlichkeit, auf der Straße ausgeraubt zu werden, groß. Zwischen Januar und Oktober 2022 erfasste die Berliner Polizei in dem Bezirk mit 484 Taten mit Abstand die meisten der berlinweit insgesamt 2365 Fälle.

Dass Straßenräuber vor allem in Berlins flächenmäßig kleinstem Bezirk zuschlagen, liegt wohl auch daran, dass dort das Nachtleben blüht. Vor allem am Wochenende locken die Clubs auf dem RAW-Gelände oder rund um das Schlesische Tor Tausende Feiernde an – mitunter leichte Opfer.

Deutlich hinter Friedrichshain-Kreuzberg aber immer noch auf dem zweitem Platz liegt Mitte, wo in den ersten zehn Monaten des Jahres 367 Menschen einen Straßenraub zur Anzeige brachten. Pankow folgt mit 261 Anzeigen auf dem dritten Platz. Die wenigsten Überfälle gab es hingegen am überwiegend beschaulichen und bürgerlich geprägten nord- und südwestlichen Stadtrand – 92 in Reinickendorf und 87 in Steglitz-Zehlendorf.

Laut Polizei werden Personen unter 21 Jahren am häufigsten Opfer

Der fiese Räuber, der es auf das Hab und Gut der alten Dame abgesehen hat, ist wohl eher ein Klischee mit statistischem Seltenheitswert. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) wurden im Jahr 2020 insgesamt 2827 Menschen in Berlin Opfer eines Raubüberfalls. Davon waren lediglich 162 (5,7 Prozent) 60 Jahre und älter.„Am gefährdetsten sind hier die unter 21-Jährigen“, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke der Berliner Morgenpost.

Die Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen sind ein jugendtypisches Delikt, heißt es in der PKS 2021. Mehr als die Hälfte der ermittelten Tatverdächtigen war unter 21 Jahre alt. Dabei handelte es sich um 172 Heranwachsende, 395 Jugendliche sowie 75 Kinder. Von den insgesamt 60 weiblichen Tatverdächtigen waren 26 unter 21 Jahre alt. 354 Fälle sind der Jugendgruppengewalt zuzuordnen, also 15,3 Prozent. Besonders beliebte Beute sind teure Smartphones.

Lesen Sie auch:

– Gibt es in Berlin immer mehr Überfälle auf Juweliere?

– Tresore geplündert und Feuer gelegt: Überfall auf Schließfachanlage an der Fasanenstraße

– In diesen Bezirken werden die meisten Fahrräder geklaut

Etwas anders sieht es beim Handtaschenraub aus, den die Polizei in ihrer Statistik gesondert erfasst. Hier waren 2020 insgesamt 52 der 137 Opfer 60 und älter – 36,9 Prozent. Die Polizei gibt dabei mehrere Tipps, die Senioren in diesem Zusammenhang beachten sollten.

Zum einen sollte das Opfer die Tasche loslassen und nicht darum kämpfen. Gleichzeitig sollte es lautstark etwa durch Rufen oder eine Trillerpfeife auf die Situation aufmerksam machen. „Manchmal schreckt das schon ab“, sagt Dierschke. „Auf jeden Fall steigen Ihre Chancen, mögliche Zeuginnen und Zeugen zu gewinnen und Unterstützung zu bekommen.“

Niemals Adresse und Schlüssel zusammen in die Handtasche stecken

Generell sollte man möglichst niemanden sehen lassen, wie viel Geld man bei sich trägt. Es in der Öffentlichkeit etwa nach dem Abheben zu zählen oder Fremden einen Blick in die Brieftasche gewähren, sollte möglichst vermieden werden. Mit viel Bargeld in der Tasche sollte man sich vor allem in belebten Gegenden aufhalten und am besten ab einem gewissen Alter Besorgungen, Bankbesuche oder Einkäufe gemeinsam mit Nachbarn, Bekannten oder Verwandte erledigen.

„Achten Sie gerade nach dem Geldabheben auf Fremde, die Ihnen folgen und gehen Sie durch belebte Gegenden nach Hause“, rät die Polizei. Auch sollte man beispielsweise in Gaststätten niemanden sehen lassen, wie viel Geld man bei sich habe.

Niemals sollte man den Wohnungsschlüssel und Dokumente in der Handtasche mit sich tragen, auf der die Adresse vermerkt ist. Anders als mitunter vermutet sei man in Deutschland nicht verpflichtet, Ausweisdokumente mit sich zu führen, sagt Polizeisprecherin Dierschke. Um im Unglücksfall identifiziert zu werden, reiche ein Zettel mit Namen und Geburtsdatum.