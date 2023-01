Justizsenatorin: 25 Verfahren bei Staatsanwaltschaft

Nach den Silvester-Krawallen in Berlin hat die Polizei inzwischen 25 Verfahren an die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt übergeben. Das teilte Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Dienstag nach der Sitzung des Senats mit. Dazu zählen nach ihren Angaben auch zwei Fälle, die bundesweit für besonderes Aufsehen gesorgt haben: ein ausgebrannter Bus in der Sonnenallee im Bezirk Neukölln sowie ein Rettungswagen, auf den ein Feuerlöscher angegriffen wird.