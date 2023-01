Cottbus Mann stirbt bei Brand in Wohnung

Bei einem Brand in einer Wohnung in Cottbus ist ein 79-jähriger Mann gestorben. Nach ersten Angaben wurden Feuerwehr und Polizei am Dienstag zu einer Wohnung im Ortsteil Gallinchen gerufen. Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu dem stark verrauchten Haus und entdeckten den leblosen Bewohner. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand, Kriminaltechniker ermitteln vor Ort zur Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer aus.