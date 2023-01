Brandenburg startet Aussteiger-Programm für Extremisten

Der Verfassungsschutz in Brandenburg will mehr Extremisten zum Ausstieg aus der Szene bewegen. Dafür startete das Innenministerium ein neues Aussteigerprogramm, wie die Behörde in Potsdam am Dienstag mitteilte. Verfassungsschutz-Mitarbeiter wollen Extremisten, die sich aus der Szene lösen wollen, beraten, begleiten und ihnen bei der Bewältigung des Alltags helfen. Für ausstiegswillige Extremisten steht eine Beratungshotline (Telefonnummer: 0151 15935736) zur Verfügung.