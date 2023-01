Waffenfunde: Bundespolizei veröffentlicht Vornamen der deutschen Täter

Schlagstöcke, Schusswaffen, Fleischhammer – ein Auszug dessen, was die Bundespolizei am Wochenende bei Kontrollen sicherstellen konnte.

Berlin. Die Bundespolizei Berlin hat am Wochenende bei verschiedenen Kontrollen in Berlin und Brandenburg u.a. folgendes sichergestellt: zwei Schlagstöcke, drei Küchenmesser, drei Softairwaffen (Replikate von Schusswaffen, die keine lebensgefährlichen Verletzungen verursachen), ein Kampfmesser, eine Anscheinswaffe (sieht einer echten Waffe sehr ähnlich), ein Fleischhammer, Jagdmesser, ein Filetiermesser und eine Stahlkette. Das hatte die Bundespolizei am Montagnachmittag per Pressemitteilung kommuniziert.

Am Dienstag schob die Bundespolizei noch einen Tweet hinterher: "Weil uns die Frage nach den Vornamen der deutschen Staatangehörigen (leider) sehr oft gestellt wurde, hier die Vornamen: Tim Oliver, Andre, Claus Bernhard"

Nach den Silvester-Randalen in Berlin hatte die CDU-Fraktion nach den Vornamen der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt, wofür sie die rot-grüne-rote Regierungsfraktion scharf kritisierte: Der CDU gehe es nur um Wahlkampf, nicht um sachliche Aufklärung. Auch Berlins Innensenatorin Iris Spranger (61) warnte davor, den Migrationshintergrund der Täter bei der Aufarbeitung in den Vordergrund zu stellen.

54- und 41-Jähriger schwer bewaffnet

Zurück zu den Einsätzen des Wochenendes: Laut Bundespolizei musste sie am Samstagnachmittag am S-Bahnhof Warschauer Straße gegen einen 54-Jährigen vorgehen, der einen 27-Jährigen beleidigte und körperlich bedrohte. Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen entdeckte die Bundespolizei einen Schlagstock, ein Kampfmesser, drei Küchenmesser, drei Softairwaffen und die Anscheinswaffe.

Der 41-Jährige, der am Sonntagmorgen am S-Bahnhof Strausberg bei einem Streit mit zwei Personen einen Fleischhammer zur Hand hatte, trug auch noch ein Jagdmesser, ein Filetiermesser und eine Stahlkette bei sich. Wie die Bundespolizei ferner mitteilt, mussten Beamtinnen und Beamte am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr einen 16-Jährigen am S-Bahnhof Treptower Park aufhalten. Er hatte einen Teleskopschlagstock bei sich, wurde dann in die Obhut der Erziehungsberechtigen übergeben.

Die Bundespolizei hat in allen Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Messer und Waffen stellte sie sicher.