Räuber überfallen Tankstelle: Angestellte mit Waffe bedroht

Vier bewaffnete Räuber haben in Berlin-Niederschöneweide eine Tankstelle überfallen. Die Maskierten bedrohten am Montagabend in der Köpenicker Landstraße zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe und forderten diese zum Öffnen der Kassen auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Angestellten kamen der Forderung nach, die Männer entwendeten das Geld. Von einem Kunden forderten sie unter Androhung von Gewalt die Geldbörse. Noch bevor diese übergeben wurde, flüchteten die Räuber. Die Mitarbeiterinnen im Alter von 22 und 41 Jahren erlitten einen Schock. Die Polizei ermittelt.