Auto prallt gegen Baum: 58-Jährige schwer verletzt

Eine 58-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der B115 zwischen Brand und Golßen (Landkreis Dahme-Spreewald) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam ein 43-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Auto von der Straße ab und prallte daraufhin gegen einen Baum. Die 58-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Eingetroffene Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Frau und brachten sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.