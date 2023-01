Juwelendiebstahl in Dresden: Gericht befragt Zeugen

Drei Wochen nach Sicherstellung von Beutestücken aus dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden wird der Prozess am Landgericht fortgesetzt. Am Dienstag (9.45 Uhr) soll in Dresden ein Ermittler der Sonderkommission „Epaulette“ - benannt nach einem prominenten Stück - Auskunft zu dem Polizeieinsatz kurz vor Weihnachten in Berlin geben. Zudem soll eine Restauratorin des Museums über Umfang und Zustand des Konvoluts berichten.

Dresden. Drei Wochen nach Sicherstellung von Beutestücken aus dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden wird der Prozess am Landgericht fortgesetzt. Am Dienstag (9.45 Uhr) soll in Dresden ein Ermittler der Sonderkommission „Epaulette“ - benannt nach einem prominenten Stück - Auskunft zu dem Polizeieinsatz kurz vor Weihnachten in Berlin geben. Zudem soll eine Restauratorin des Museums über Umfang und Zustand des Konvoluts berichten.

Der beim Einbruch in das berühmte Museum am 25. November 2019 gestohlene Schmuck war über drei Jahre lang spurlos verschwunden. In der Nacht zum 17. Dezember 2022 wurde überraschend ein erheblicher Teil der Beute in Berlin sichergestellt. Dem Polizeieinsatz ging ein Sondierungsgespräch zwischen Verteidigern und der Staatsanwaltschaft über eine mögliche Verfahrensverständigung und Rückführung noch vorhandener Beutestücke voraus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In dem Prozess sind sechs Männer wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Zwei von ihnen verbüßen derzeit eine jeweils mehrjährige Jugendstrafe wegen des Goldmünze-Diebstahls aus dem Bode-Museum Berlin 2017.