Ministerium: Wasserstoff-Technologien schnell hochfahren

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hält einen schnellen Aufbau von Wasserstoff-Technologien in Deutschland für notwendig. „Die Zukunftsenergien müssen CO2-neutral sein“, sagte sie am Montag bei einem Besuch am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in Potsdam. Vor allem die Wasserstoff-Technologien müssten nun schnell hochgefahren. Stark-Watzinger kam am Montag mit dem Direktor des PIK, Ottmar Edenhofer, zusammen. Sie besuchte außerdem das Alfred-Wegener-Institut und das Geoforschungszentrum auf dem Telegrafenberg in Potsdam.