Berlin startet Umfrage zum Mobilitätsverhalten

Berlin. Die Berliner Senatsmobilitätsverwaltung startet in den kommenden Wochen mit ihren Haushaltsbefragungen zum alltäglichen Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. Die Umfrage ist Teil des Forderungsprojekts „Mobilität in Städten – SrV“ (SrV = System repräsentativer Verkehrsbefragungen) und wird durch die Technische Universität Dresden ausgewertet. „Das Projekt liefert alle fünf Jahre wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung, unter anderem den „Modal Split“, also den jeweiligen Anteil der verschiedenen Verkehrsarten an allen Wegen der Befragten“, wie die Senatsmobilitätsverwaltung erläutert.

Die Befragungsergebnisse aus den Jahren 2008, 2013 und 2018 seien bereits in vielfältigen Projekten und politischen Entscheidungen eingeflossen. Mit den Fragen soll vordergründig geklärt werden, ob und mit welchen Verkehrsmitteln die Berlinerinnen und Berliner unterwegs sind und welche Entfernung sie dabei zurücklegen. Gefragt wird auch nach Führerscheinbesitz, Erreichbarkeit von Haltestellen und Zeitaufwand. Teil der Analyse ist sowohl die allgemeine Nutzung von Carsharing-Angeboten und Elektrofahrrädern als auch die Mobilität von Kindern, Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren.

Befragung findet in 500 Städten gleichzeitig statt

Die befragten Haushalte werden per Zufallsverfahren aus dem Melderegister ausgewählt und auf dem Postweg kontaktiert. Anschließend steht die Beantwortung online in schriftlicher Form oder telefonisch zur Auswahl. Die Teilnahme ist freiwillig. Die erhobenen Daten werden anonymisiert und sollen ein differenziertes Bild über die Mobilitätsentwicklung in der Hauptstadt geben.

In insgesamt 500 deutschen Städten und Gemeinden findet die Befragung parallel statt, um Vergleiche zwischen ihnen ziehen zu können. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Senatsmobilitätsverwaltung zu finden.

