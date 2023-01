Verkehr 11-Jähriger bei Verkehrsunfall in Wedding am Kopf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wedding ist ein 11-jähriger Junge am Kopf verletzt worden. Der Junge sei beim Überqueren einer roten Ampel von der Seestraße in Richtung Osloer Straße von dem Auto einer 34-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 11-Jährige musste nach dem Unfall am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden.