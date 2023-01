Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Berlin: Das sind die Termine

Berlin. In Berlin gibt es auch im Jahr 2023 wieder verkaufsoffene Sonntage. Die Shopping-Termine werden jedes Jahr vom Berliner Senat festgelegt. An bis zu acht Sonntagen im Jahr dürfen Berliner Einzelhändler, Geschäfte, Shopping Malls oder Möbelhäuser ihre Türen öffnen. Auch viele Supermärkte und Discounter haben an diesen Tagen geöffnet.

Für die Berlinerinnen und Berliner - aber auch für viele Touristen - sind die verkaufsoffenen Sonntage in Berlin eine willkommene Gelegenheit, abseits stressiger Werktage mit begrenzten Öffnungszeiten Einkäufe zu tätigen, in Einkaufscentern zu stöbern oder sich insbesondere bei größeren Anschaffungsplänen in Ruhe die begehrten Produkte anzuschauen.

In Berlin darf der Senat jedes Jahr bis zu acht Termine für Sonntagsöffnungen festlegen. Voraussetzungen für den Sonderverkauf sind stattfindende Events in der deutschen Hauptstadt. Für das Jahr 2023 hat die Senatsverwaltung für Arbeit bislang vier verkaufsoffene Sonntage bekanntgegeben.

Ob und wann noch weitere Termine hinzukommen, ist unklar. Diskutiert wird unter anderem darüber, ob es zum Christopher Street Day (CSD), zum Karneval der Kulturen oder zum Berlin-Marathon weitere verkaufsoffene Sonntage gebe könnte. Lesen Sie auch: Öffnungszeiten in Berlin: So kann man in Berlin einkaufen

Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Berlin: Termine im Überblick

29. Januar 2023 - Anlass ist die Grüne Woche in Berlin

in Berlin 3. September 2023 - Anlass ist die Internationale Funkausstellung (IFA)

(IFA) 3. Dezember 2023 - Anlass ist der erste Advent und die Weihnachtsmärkte in Berlin

und die Weihnachtsmärkte in Berlin 17. Dezember 2023 - Anlass ist der dritte Advent und die Weihnachtsmärkte in Berlin

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin zur Grünen Woche 2023

Die Grüne Woche findet vom 20. bis 29. Januar 2023 in Berlin statt. Aus diesem Grund gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag am 29. Januar 2023.

Der erste verkaufsoffene Sonntag findet anlässlich der Grünen Woche in Berlin statt. Die Messe gilt als wichtigstes Schaufenster der Land- und Ernährungswirtschaft. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden auf dem Messegelände unter dem Funkturm erwartet, Hunderte Aussteller wollen ihre Produkte vorstellen.

Die Grüne Woche findet vom 20. bis 29. Januar 2023 statt, der verkaufsoffene Sonntag liegt also am letzten Messe-Wochenende. Geschäfte, Einkaufscenter, Shopping Malls und diverse Supermärkte und Discounter dürfen am 29. Januar 2023 in der Zeit von 13 bis 20 Uhr öffnen. Lesen Sie auch: Grüne Woche 2023 in Berlin: Tickets, Preise - alle Infos

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin zur Internationale Funkausstellung (IFA) 2023

Die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin findet vom 1. bis zum 5. September 2023 statt. Aus diesem Grund gibt es am 3. September einen verkaufsoffenen Sonntag.

Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag ist zur Internationalen Funkausstellung (IFA) am 3. September geplant. Die IFA hatten zuletzt mehr als 160.000 Menschen besucht.

Die IFA findet vom 1. bis zum 5. September 2023 in Berlin statt. Anlässlich der Funkausstellung können Einkaufscenter, Malls oder die kleineren Einzelhändler am 3. September in der Zeit von 13 bis 20 Uhr öffnen.

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin im Advent 2023

Im Advent 2023 haben die Geschäfte am 3. Dezember und am 17. Dezember geöffnet. Die verkaufsoffenen Sonntage anlässlich der Weihnachtsmärkte haben in Berlin Tradition.

Gleich zwei verkaufsoffene Sonntage sollen in der Adventszeit in Berlin stattfinden: zum ersten Advent am 3. Dezember 2023 und zum dritten Advent am 17. Dezember 2023. Anlass sind in diesem Fall die etliche Weihnachtsmärkte, die in Berlin alljährlich Tausende Menschen anlocken.

Die verkaufsoffenen Sonntage im Advent 2023 sind für viele Berlinerinnen und Berliner eine willkommene Gelegenheit, um kurz vor Weihnachten Geschenke zu kaufen.