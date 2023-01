"Ernsthaft hier alt werden?": Schweizer Agentur disst Berlin

Berlin. Gute Werbung sollte wagemutig, ein bisschen frech und provokant sein. So steht es in jedem Marketing-Handbuch. Insofern hat die Züricher Werbeagentur Wirz vermutlich alles richtig gemacht. Die Schweizer entwarfen einen Werbebanner mit der Aufschrift "Nichts gegen Berlin. Aber du willst doch nicht ernsthaft hier alt werden?". Wie die Schweizer Zeitung "20 Minuten" berichtet, sei das Plakat mehrere Tage durch Berlin gefahren worden.

Hintergrund der Aktion ist eine Kampagne, Fachkräfte aus kreativen Berufen aus Berlin abzuwerben und nach Zürich zu locken. Auf der Website der Agentur heißt es weiter: "Wenn Sie Lust haben, in einen kristallklaren See zu springen, anstatt sich in der Spree eine seltene Hautkrankheit einzufangen, dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen." Schließlich weist die Agentur noch darauf hin, dass die Menschen in der Schweiz zu den glücklichsten der Welt gehörten und drei der lebenswertesten Städte der Welt in der Alpenregion zu finden seien.

Kreativdirektor Caspar Heuss hat für seine Kamapagne eigene, Berlin-Erfahrungen verarbeitet, wie er gegenüber "20 Minuten" erklärte. "Wenn man jung ist, ist es wunderbar. Aber irgendwann wird man zu alt für den ganzen Zirkus", sagte Wirz, der zehn Jahre in der deutschen Hauptstadt gelebt hat.

Bei den Menschen in Berlin stößt die Kamapagne auf ein geteiltes Echo. "Nichts gegen Zürich, aber was 'frech' sein soll, wirkt arrogant", kommentierte ein Nutzer auf LinkedIn. Heuss selbst sieht seine Aktion schon jetzt als Erfolg. Bisher seien schon 25 Bewerbungen aus Berlin in der Schweiz eingegangen.