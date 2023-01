Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Mann schwer verletzt

Ein 74-Jähriger ist mit seinem Auto in Berlin-Reinickendorf in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Autos zusammengestoßen. Ein 35-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach fuhr der 74-jährige Autofahrer am Samstagnachmittag in der Berliner Straße Ecke Almutstraße in den Gegenverkehr. Dabei stieß er zunächst mit dem Auto eines 35-jährigen Mannes und anschließend mit dem Auto einer 65-Jährigen zusammen. Der 35-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Kopf und an der Hüfte. Er wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.