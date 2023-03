Frauentag in Berlin am 8. März 2023: Demos im Überblick

Am 8. März werden Frauen international gefeiert. In Berlin ist er seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag. Ein weiteres Bundesland zieht 2023 nach.

Der Frauentag am 8. März ist in Berlin ein gesetzlicher Feiertag

Der Feiertag fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch

Am Frauentag finden in Berlin viele Demos und Veranstaltungen statt

Berlin. In Berlin wird am 8. März 2023 wieder der Internationale Frauentag gefeiert. In der Hauptstadt ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag: Arbeitnehmer müssen nicht zur Arbeit, Schulen, Kitas und Geschäfte sind geschlossen, und auch die Ämter bleiben am Frauentag dicht. Der 8. März fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch. Lesen Sie auch: Frauentag am 8. März 2023: Erfinderin, Feiertag, Herkunft – alle Infos

Festgelegt wurde der Frauentag als Feiertag in Berlin im Januar 2019. Damals entschied sich das Abgeordnetenhaus mit einer Mehrheit von SPD, Linken und Grünen für die Einführung des Frauentags als gesetzlicher Feiertag. Hier erfahren Sie, wie die Öffnungszeiten von Supermärkten an Feiertagen in Berlin sind.

Der Hintergrund der Entscheidung zum Frauentag in Berlin: Die Hauptstadt war zuvor das Bundesland mit den wenigsten gesetzlichen Feiertagen. Dieses Missverhältnis wollte man ausgleichen. Übrigens: Zunächst war Berlin das einzige Bundesland, in dem der Frauentag gesetzlicher Feiertag war. In diesem Jahr wird der Frauentag erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern begangen. In allen anderen Bundesländern ist der 8. März ein ganz normaler Werktag, auch in Brandenburg. Auch interessant: Feiertage 2023 in Deutschland: Alle Termine im Überblick

Veranstaltung Frauentag 2023 Termin Mittwoch, 8. März Feiertag in Berlin seit 2019 Art und Ort Demos in vielen

Berliner Stadtteilen

Frauentag am 8. März 2023 in Berlin: Demos und Veranstaltungen im Überblick

Am Frauentag gibt es in Berlin eine Reihe von Demonstrationen und Veranstaltungen. Eine Auswahl:

Internationaler Frauen*kampftag: Verschiedene Initiativen, darunter das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und Verdi, rufen auf zur Teilnahme an einer Demo unter dem Motto "Feministisch – Solidarisch – Gewerkschaftlich!" Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen ab 13 Uhr vom Invalidenpark über den Boulevard Unter den Linden zum Bebelplatz ziehen, wo ab 15.30 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Purple Ride: Der Purple Ride wird von den Veranstaltern als "queerfeministische Fahrraddemo" angekündigt. Die Demo sei für "FLINTA" (Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre und Transpersonen). Die Fahrraddemo soll am Mariannenbrunnen in Kreuzberg um 12 Uhr starten und bis zum Frankfurter Tor in Friedrichshain führen.

Solidarität mit den Frauen im Iran und in Afghanistan: Am Platz des 18. März, der Rückseite des Brandenburger Tors, soll ab 13 Uhr eine Demo als Zeichen der Solidarität mit Frauen im Iran und in Afghanistan stattfinden.

Internationaler Frauentag - Rosen für Clara: Das FrauenNetz Marzahn-Hellersdorf ruft zum Internationalen Frauentag um 13 Uhr zu einer Demonstration und der Kundgebung „Rosen für Clara“ auf. Treffpunkt für die Kundgebung ist der Clara-Zetkin-Park vor dem Clara Zetkin Denkmal zwischen Niemegker und Wittenberger Straße.

Queerfeministische Demo zum 8.3.: Ab 18 Uhr startet eine Demonstration am Spreewaldplatz. Die Teilnehmerinnen wollen durch Kreuzberg ziehen. Endpunkt ist der Rio-Reiser-Platz. Bei der Versammlungsbehörde Berlin wird das Ende der Veranstaltung mit 22 Uhr angegeben.

Weitere Hinweise zu Demonstrationen in Berlin finden Sie bei der Versammlungsbehörde der Berliner Polizei.

Gesetzliche Feiertage 2023 in Berlin im Überblick

1. Januar 2023 (Sonntag): Neujahr

8. März 2023 (Mittwoch): Internationaler Frauentag

7. April 2023 (Freitag): Karfreitag

10. April 2023 (Montag): Ostermontag

1. Mai 2023 (Montag): Tag der Arbeit

18. Mai 2023 (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

29. Mai 2023 (Montag): Pfingstmontag

3. Oktober 2023 (Dienstag): Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember 2023 (Montag): 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember 2023 (Dienstag): 2. Weihnachtsfeiertag

In Berlin gibt es im Jahr 2023 insgesamt zehn gesetzliche Feiertage. Alle Infos zu Ferien in Berlin 2023 und unterrichtsfreien Tagen an Berliner Schulen finden Sie hier.

