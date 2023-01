Union gewinnt ersten Teil des Test-Doppelpacks

Der 1. FC Union Berlin hat das erste von zwei Testspielen gegen den FC Augsburg gewonnen. Die Eisernen setzten sich am Samstag in ihrem Trainingsquartier in Campoamor gegen den Konkurrenten aus der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (0:0) durch. Das entscheidende Tor in einer an Höhepunkten armen Partie erzielte Stürmer Jordan Siebatcheu in der 56. Minute per Handelfmeter. Der Augsburger Davide Dell'Erba hatte zuvor eine Flanke mit dem Ellenbogen abgewehrt.