Landtagspräsidentin Liedtke will Brandenburg stärker europäisch positionieren

Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke will die Kontakte des Landes in Europa ausbauen. „Mein Anliegen ist es, das Land Brandenburg noch stärker europäisch zu positionieren“, sagte Liedtke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Hervorragende Kontakte gebe es bereits nach Polen, nach Georgien und zur Region Île-de-France. „Wir wollen das Weimarer Dreieck beleben, die Zusammenarbeit der Regionen rund um Berlin, um Paris und um Warschau.“