Tatverdächtiger nach versuchtem Raub festgenommen

Ein 23-jähriger Mann ist nach einem versuchten Raub in Berlin-Wilmersdorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bot der mutmaßliche Täter einem 30-Jährigen am Hohenzollerndamm Ecke Pfalzburger Straße in der Nacht auf Samstag zunächst Drogen an. Als der Mann das ablehnte, nahm der 23-Jährige den Mann in den Schwitzkasten und forderte Geld von ihm. Der 30-Jährige wehrte sich dagegen und drohte mit der Polizei. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 23-Jährigen kurz darauf in der Nähe fest.