Früherer Kommissariatsleiter wegen Untreue angeklagt

Es geht um 72.000 Euro und einen Motorroller: Ein ehemaliger Kommissariatsleiter der Polizei Berlin soll Geld und das Fahrzeug veruntreut haben. Das wirft ihm die Generalstaatsanwaltschaft Berlin vor und hat Anklage erhoben.

Wie es in einer Mitteilung heißt, habe der heute 60-Jährige insgesamt 16 Tagen begangen. Der Beamte sei als Leiter eines Kommissariats für die Bereitstellung von Logistik für verdeckte Maßnahmen der Berliner Polizei zuständig gewesen. So sollte er Wohnungen für sogenannte legendierte, also verdeckte Maßnahmen instandzuhalten und Fahrzeuge dafür zu warten.

13.500 Euro für die Einrichtung einer "legendierten" Wohnung

In 15 Fällen, so die Staatsanwaltschaft soll der Mann zwischen September 2017 und Dezember 2021 aufgrund des Vertrauens, das in ihn gesetzt wurde, Möglichkeiten gefunden haben, Lücken in den polizeilichen Kontrollen zu finden und diese gezielt auszunutzen. So soll er es geschafft haben, dass ihm regelmäßig Geldbeträge in bar ausgehändigt wurden. Dabei sei es mal um einen Reifenwechsel in Höhe von 271,02 Euro zwei gegangen, mal um 13.500 Euro für die Einrichtung einer "legendierten" Wohnung. Zudem habe es zahlreiche Zahlungen für Autoreparaturen, den angeblichen Ankauf eines Rollers oder den Einbau von Standheizungen in ebenfalls legendierten Autos gegeben, so die Staatsanwaltschaft.

Zudem soll er einen Dienstroller für sich behalten haben.

Die Ankläger vermuten, dass finanzielle Schwierigkeiten des Mannes ihn zu den Taten motiviert hätten, er habe eine Neigung zum Glücksspiel. Die Taten seien letztlich aufgrund der polizeiinternen Kontrollmaßnahmen entdeckt worden.