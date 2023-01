Eine Frau ist in Berlin-Lichtenberg getötet worden, ein Mann wurde schwer verletzt. Am Tatort fanden Polizisten auch eine Kettensäge.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen an der Paul-Zobel-Straße in Berlin-Lichtenberg. Dort ist eine 42-Jährige getötet worden. Ermittler fanden am Tatort eine Kettensäge.

Gewaltverbrechen Berlin: Frau getötet – Polizei findet Kettensäge am Tatort

Berlin. Eine 42 Jahre alte Frau ist in Lichtenberg tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Berliner Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 34-jähriger Mann in der Nacht zu Freitag die Frau und einen noch unbekannten Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Zobel-Straße angegriffen haben.

Die 42-Jährige erlag ihren Verletzungen noch vor Ort. Der unbekannte Mann wurde den Angaben zufolge verletzt und befindet sich derzeit in stationärer Behandlung. Wie schwer er verletzt wurde, ist noch unklar.

Lichtenberg: Polizei findet Kettensäge am Tatort

Am Tatort stellten die Einsatzkräfte laut dem Sprecher eine Kettensäge und weitere Werkzeuge sicher. Bilder vom Morgen zeigen, wie Rettungskräfte blutüberströmte Personen aus dem Haus transportieren.

Der 34 Jahre alte Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen. Wegen einer Fußverletzung wird er derzeit ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Gegen ihn werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie der Sprecher mitteilte.

Nach Angaben der Polizei soll die Frau eine Nachbarin des 34-Jährigen gewesen sein. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen dauern an.

Lichtenberg: Ermittler finden brennbare Flüssigkeit im Treppenhaus

Bei dem Tatort handelt es sich um eine Wohnung in einem zehnstöckigen Plattenbau. Die Ermittler fanden laut RBB im Treppenhaus Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit vor. Laut Morgenpost-Informationen soll es auch gebrannt haben.

Am Morgen waren Entschärfer der Polizei damit beschäftigt, diese Flaschen zu beseitigen. Erst im Anschluss konnte die Tatort-Arbeit beginnen. Anwohner durften das Haus am Morgen nicht verlassen. Polizisten sperrten den Tatort weiträumig ab.