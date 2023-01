Grüne: Es geht um Jugendliche ohne Boden unter den Füßen

Ein ausgebrannter Lastkraftwagen steht nach Krawallen in der Silvesternacht in einer Strasse im Berliner Bezirk Neukölln.

Die Grünen im Bezirksparlament in Neukölln haben nach den Silvester-Krawallen mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr vor Debatten gewarnt, die Rassismus entfachen könnten. „Die Vorfälle der Silvesternacht sind eine Folge eines gesamtgesellschaftlichen Versagens in der Bildungs-, Sozial-, Jugend- und auch Geschlechterpolitik“, teilte die Neuköllner Grünen-Fraktion am Donnerstag mit.