Energie sparen: BVG reduziert Temperatur in U-Bahnen

In Berlins U-Bahnen wird es kühler. Die BVG senkt die Heiztemperatur in den Zügen auf mehreren Linien auf 15 Grad.

Berlin. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen in der aktuellen Krise Energie sparen. Auf mehreren U-Bahn-Strecken hat das Unternehmen deshalb die Heiztemperatur reduziert, wie BVG-Sprecher Jannes Schwentu bestätigte. „Aktuell haben wir auf den unterirdischen U-Bahn-Strecken die Heizungen in den Bahnen auf 15 Grad reguliert“, sagte er. Dies umfasst die Linien U6, U7, U8 und U9. Dabei beruft sich die BVG auf Vorgaben aus dem Verkehrsvertrag mit dem Land Berlin zu Temperaturen, die in der kälteren Jahreszeit in den Fahrzeugen noch gewährleistet sein müssen. Zuerst hatte die „Berliner Zeitung“ darüber berichtet, dass die Temperatur von den bisherigen 19 Grad gesenkt wird.

Schwieriger als bei den unterirdischen Strecken gestaltet sich die Temperatursteuerung bei den übrigen U-Bahn-Linien, die auch oberirdisch unterwegs sind. Weil es dort durch das regelmäßige Öffnen und Schließen der Türen im Freien einen größeren Einfluss der äußeren Wetterbedingungen gibt, kann die Temperatur weniger exakt geregelt werden; die Festlegung auf 15 Grad gilt für sie deshalb nicht.

In den Tunnelanlagen der BVG ist es insgesamt wärmer als draußen, Heizungen in den Zügen springen entsprechend nur an, wenn der Zielwert von 15 Grad unterschritten wird. Wie viel Energie am Ende durch die Maßnahme gespart werden kann, kann die BVG noch nicht beziffern. Dies hängt auch von der weiteren Entwicklung des Winters ab – in den kommenden Tagen soll es mit Temperaturen um 10 Grad auffallend mild bleiben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Energiesparen bei der BVG: Logos werden nicht mehr beleuchtet

Die BVG benennt über die Senkung der Temperatur aber auch weitere Maßnahmen, durch die Energie gespart werden soll: „Wir verzichten auf Warmwasser an den Handwaschbecken und haben, wo möglich, die Beleuchtung in Fluren und Treppenhäusern auf unseren Liegenschaften reduziert“, berichtet Schwentu. Die Beleuchtung von beispielsweise Logos an Fassaden sei aktuell abgeschaltet.

Zudem benennt er Punkte, die bereits vor der derzeitigen Energiekrise umgesetzt wurden. „Im Betrieb machen wir zum Beispiel die Bremsenergie bei U-Bahn und Straßenbahn nutzbar“, sagt Schwentu. Die Brems- wie auch die Anfahrenergie wird in den U-Bahnen auch für das Heizen genutzt. „Unsere Busse wiederum verwenden die Abwärme der Motoren zum Heizen“, schildert der Unternehmenssprecher weiter. Um die Energieeffizienz bei den Straßenbahnen zu verbessern, sei in den Fahrzeugen in den vergangenen Jahren die Klimatechnik optimiert worden.