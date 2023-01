Ermittlungen wegen Gruppen-Chats von Polizisten

Immer wieder stehen auch Polizisten im Fokus der eigenen Behörde. In 101 Fällen in Berlin wegen politisch problematischer Chat-Gruppen.

Nachrichten mit rassistischen Inhalten, fragwürdige Fotos oder menschenverachtende Kommentare: Auch in den Reihen der Polizei kommt das immer wieder vor. Die Berliner Behörde hat deswegen im vergangenen Jahr insgesamt 101 Untersuchungen zu politisch problematischen Äußerungen ihrer Beamten geführt.

Von diesen Vorgängen haben 53 eine strafrechtliche Relevanz, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. Einige Ermittlungen betrafen demnach auch Chatgruppen, in denen Bilder, Videos oder Kommentare gepostet wurden, die potenziell strafbar oder disziplinarwürdig sind. Oft handle es sich um „fremdenfeindliche“ Inhalte. Teils beschäftigen die Vorgänge die Polizei schon länger, sind also vor dem Jahr 2022 aufgefallen.

Polizei Berlin untersucht 101 Fälle problematischer Äußerungen ihrer Beamten

Slowik sagte, meist haben die entsprechenden Polizistinnen und Polizisten jedoch keine extremistische Einstellung, also die Absicht, die geltende Gesellschaftsordnung und Demokratie abzuschaffen. „Mit dieser Bewertung muss man sehr vorsichtig sein. Aber klar ist, wir dulden bei unseren Mitarbeitenden keine fremdenfeindliche und menschenverachtende Kommunikation.“ Zuletzt hatte die Polizei im Dezember mitgeteilt, zwei weitere Chatgruppen mit 62 Mitgliedern seien entdeckt worden, in denen Nachrichten mit „fremdenfeindlichem“ Tenor ausgetauscht wurden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Slowik sagte, das bedeute nicht, dass 62 Polizisten identifiziert worden sind, „die massiv rassistisch und fremdenfeindlich im Chat unterwegs waren, das trifft so nicht zu“. Die Polizei betrachte aber grundsätzlich erst einmal alle Teilnehmer des jeweiligen Chats. „Natürlich haben sie dort ganz unterschiedliche Rollen.“ Ob jemand aktiv geschrieben habe oder nur mitlesend war, werde dann differenziert bewertet.

Lesen Sie auch:



Seit April 2021 untersucht eine polizeiinterne Ermittlungsgruppe „Zentral“ des Landeskriminalamtes Verbindungen von Polizisten zu rechtsextremistischen Kreisen und Straftaten. Dabei wurden auch immer wieder Handys beschlagnahmt und ausgewertet, wobei die Ermittler auf weitere Gruppen stoßen können.

Bei der Berliner Polizei arbeiten insgesamt knapp 27.000 Polizeibeamte und Angestellte. In den vergangenen Jahren waren mehrere problematische Vorfälle bekannt geworden, darunter im Oktober 2020 eine Chatgruppe von Polizeischülern mit 26 Mitgliedern, die laut Staatsanwaltschaft Nachrichten mit rassistischen Inhalten oder Hakenkreuzen austauschten.

Zuletzt im vergangenen Sommer konnte sich ein Polizist im Prozess um die rechte Anschlagsserie in Neukölln nur noch bruchstückhaft an einen Einsatz im Jahr 2017 erinnern. Drei Angeklagten war zur Last gelegt worden, Aufkleber mit Bezug zum NS-Kriegsverbrecher Rudolf Heß im öffentlichen Raum angebracht zu haben.

Immer wieder Vorwürfe gegen Polizisten aus Berlin

Der damals eingesetzte Beamte erkannte zwei der drei mutmaßlichen Täter allerdings nicht wieder. Auch konnte er nicht sagen, mit welchem Kollegen er damals Streife gefahren war und wer die Fotos der Aufkleber gemacht hatte, die im Gericht gezeigt wurden.

Der Anschlagsserie in Berlin werden rund 70 Verbrechen zugerechnet, zu der auch 14 Brandstiftungen gehören – begangen zwischen Juni 2016 und März 2019. Wie berichtet, war es bei den Ermittlungen zu mehreren Pannen gekommen. Der Behörde wurde unterstellt, auf dem rechten Auge blind zu sein oder möglicherweise ein Leck zu haben.