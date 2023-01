Berlin: Leistungsfähigkeit der Berliner Verwaltung bleibt größte Baustelle

Die Wirtschaft in Berlin hat ganz spezifische Wünsche an eine neue Landesregierung. „Ermöglichungskultur“ ist einer davon.

Die IHK-Chefs Sebastian Stietzel (links) und Jan Eder wünschen sich einen wirtschaftsfreundlichen Senat nach der Wiederholungswahl am 12. Februar. Franziska Giffey (SPD) kämpft darum, das Rote Rathaus zu verteidigen.

Berlin. Die Wirtschaft in Berlin fordert von der künftigen Landesregierung noch in diesem Jahr grundlegende Reformschritte für die Verwaltungsmodernisierung. Das sagten der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Sebastian Stietzel und IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder am Donnerstag.

„Die Leistungsfähigkeit der Berliner Verwaltung war, ist und bleibt die größte Baustelle in Berlin“, so Stietzel im Vorfeld der Wiederholungswahl am 12. Februar. Zwei Drittel der IHK-Unternehmen bezeichneten demnach die Modernisierung der Verwaltung als wichtigsten Baustein für die Entwicklung der Berliner Wirtschaft.

Zwar habe der Senat im vergangenen Jahr einige Schritte auf den Weg gebracht, diese sind jedoch bei weitem nicht ausreichend, so Stietzel. Als positiv bewertet die IHK die Einrichtung eines zentralen Ansprechpartners für die Digitalisierung. Ralph Kleindiek soll als Central Digital Officer des Senats die Digitalisierungsbemühungen seit einem Jahr vorantreiben.

Zuständigkeiten in der Verwaltung in Berlin immer noch nicht klar

Aber aus Sicht der IHK herrschten immer noch unklare Zuständigkeiten in der Verwaltung und der Digitalisierungsgrad sei noch nicht ausreichend. Neun von zehn Unternehmen fordern laut Stietzel grundlegende Reformen in der Verwaltung. Als „Power-User der Verwaltung“ sei die Wirtschaft auf ein funktionierendes System angewiesen.

Berlin habe mit seiner vielfältigen Start-up-Szene und der breiten Wissenschaftslandschaft gute Voraussetzungen, hier deutlich voranzukommen. „Wir haben bekanntermaßen kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“, sagte Stietzel.

Fachkräftemangel als große gesellschaftliche Herausforderung

Als weitere große Herausforderung für die Wirtschaft bezeichnen die Unternehmen den Fachkräftemangel. Dabei handele es sich um das große gesellschaftliche Problem der kommenden Jahre. Nach IHK-Berechnungen werden in den nächsten zehn Jahren 400.000 neue Fachkräfte benötigt.

Auch hier fehlt es aus Sicht der IHK an einer klaren Zuständigkeit im Senat. Sowohl die Arbeitsverwaltung als auch das Bildungs- und das Wirtschaftsressort würden sich mit dem Thema beschäftigen – aber ohne eine gemeinsame Strategie.

Zwar seien im vergangenen Jahr 93.000 Menschen neu nach Berlin gezogen, die Zahl reicht laut IHK aber nicht aus, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Dazu sei eine stärkere Berufsorientierung an den Schulen notwendig. Auch müssten die Bemühungen verstärkt werden, diejenigen in der Stadt zu halten, zum Studium nach Berlin kämen.

IHK wirbt bei Unternehmen um Ausbau der Ausbildung

Mehr als 2000 ukrainische Kriegsflüchtlinge nahmen an den beiden Ausbildungsmessen der IHK teil. Gut 200 davon erhielten einen Ausbildungsvertrag. Das reicht laut IHK aber nicht aus, um den Fachkräftemangel in Berlin zu beheben.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Um die traditionell in Berlin unterdurchschnittliche Ausbildungsquote zu erhöhen, hat die IHK drei Millionen Euro bereitgestellt, um die Unternehmen von den Vorteilen der Ausbildung des eigenen Nachwuchses zu überzeugen. Das Programm zeigt nach den Worten des IHK-Hauptgeschäftsführers erste Erfolge: In diesem Jahr seien sieben Prozent mehr Ausbildungsplätze geschaffen worden als im Jahr davor.

Kein Verständnis zeigte die IHK für die Pläne des Senats, eine Ausbildungsabgabe einzuführen. Unternehmen, die nicht ausbilden, sollen einen Betrag zahlen, mit dem Unternehmen, die ausbilden, unterstützt werden. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat dazu ende vergangenen Jahres erste Eckpunkte vorgestellt.

Die Abgabe sei rechtlich unsicher und schaffe neue Bürokratie. „Kleine und mittlere Unternehmen, die keine Auszubildenden finden, finanzieren so die Ausbildung bei BMW und anderen großen Unternehmen“, sagte Eder. Das schaffe neue Ungerechtigkeiten.

Wohnungsknappheit behindert Zuzug von Fachkräften

Dazu ist es zwingend erforderlich, so IHK-Geschäftsführer Eder, dass der Wohnungsbau vorankomme. „Die Bezahlbarkeit von Wohnungen ist schwierig für diejenigen, die die Wohnung wechseln müsse oder neu nach Berlin kommen“, sagte Eder. Das verhindere den Zuzug von Fachkräften.

In diesem Zusammenhang erneuerte die IHK ihren Appell, die Diskussion um eine mögliche Enteignung großer Wohnungskonzerne zu beenden. 81 Prozent der IHK-Unternehmen seien der Auffassung, dass die Enteignungsdebatte dem Wirtschaftsstandort schade. Umso wichtiger sei es, den Neubau von Wohnungen voranzutreiben und eine „Ermöglichungskultur“ zu schaffen, so Eder.

Mit dem Runden Tisch zum Wohnungsneubau gehe der aktuelle Senat in die richtige Richtung. „Die Stadt will, kann aber nicht immer“, sagte Eder. „Manchmal macht sie es sich auch selbst schwer.“ Als Beispiel nannte er die hohen Umweltstandards für den Neubau.

Eine Wahlempfehlung wollten die beiden IHK-Funktionäre nicht abgeben. „Ich freue mich über jede Konstellation, die wirtschaftsfreundlich ist“, sagte IHK-Präsident Stietzel.