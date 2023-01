Härtefallfonds soll SED-Opfer in Notlagen unterstützen

Berlin. In der Sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR politisch Verfolgten in Notlagen helfen: Das will der Härtefallfonds des Landes Berlin. Er richtet sich an Menschen mit derzeitigem Wohnsitz in der Hauptstadt und kann in einer wirtschaftlichen Notlage in Anspruch genommen werden. 100.000 Euro stellt das Land dafür im Jahr 2023 zur Verfügung.

„Der Härtefallfonds ist ein politisches Signal, dass wir die Opfer der SED-Diktatur nicht vergessen. Er bietet Hilfe in besonderen Notlagen, wenn keine anderen staatlichen Hilfen greifen“, erläutert der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello. „Von den Leistungen können zum Beispiel Menschen profitieren, die wegen ihrer Verfolgungsgeschichte auf Grundsicherung angewiesen sind oder die als Erwerbsminderungsrentner nur geringe Einkünfte haben.“

Kleiner Wermutstropfen dabei: Nachdem die Ausstattung des 2020 aufgelegten Fonds im Vorjahr auf 200.000 Euro verdoppelt worden war, steht in diesem Jahr wieder nur die bisherige Summe zur Verfügung.

Berlin: Land unterstützt SED-Opfer in wirtschaftlicher Not

Genutzt werden können die Unterstützungsleistungen zum Beispiel für medizinische Hilfen, die Schaffung und den Erhalt von selbstbestimmten Wohn- und Lebensmöglichkeiten oder für Kommunikationshilfen. Bezahlt werden können des Weiteren auch technische Alltagshilfen, Dinge zur Verbesserung der Mobilität oder Aus- und Fortbildungen. Laufende Kosten können aus dem Härtefallfonds allerdings nicht beglichen werden, außerdem ist auch keine Barauszahlung möglich.

Die Antragsteller müssen zwar nachweisen, dass sie finanziell bedürftig sind. Das Büro des Aufarbeitungsbeauftragten berät jedoch bei der Antragstellung und kann auch prüfen, ob gegebenenfalls andere gesetzliche Hilfesysteme wie Krankenversicherungen oder das Jobcenter Leistungen erbringen können.

Über die Vergabe der Gelder entscheidet der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte und ehemalige DDR-Bürgerrechtler Tom Sello unter Mitwirkung eines Beirats, bestehend aus der Bundesopferbeauftragten Evelyn Zupke und Mario Röllig, der in der DDR aus politischen Gründen im Gefängnis saß.

Gewährt wird eine einmalige Unterstützung, die helfen soll, eine gravierende Problemlage nachhaltig zu bewältigen. Antragsberechtigt ist, wer nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen rehabilitiert wurde.

Mehr Informationen zu dem Härtefallfonds gibt es unter 030/24 07 92 62, per E-Mail an haertefall@aufarbeitung-berlin.de oder unter www.aufarbeitung-berlin.de/haertefallfonds