Neuer Marktplatz in Karlshorst heißt künftig „Odesaplatz“

In Berlin-Karlshorst soll ein Marktplatz künftig den Namen der ukrainischen Hafenstadt Odessa tragen. Der neugestaltete Marktplatz an der Treskowallee zwischen Rheinsteinstraße und Ehrenfelsstraße soll am 16. Januar um 11.00 Uhr feierlich eröffnet und in „Odesaplatz“ benannt werden, wie das zuständige Bezirksamt am Donnerstag mitteilte.