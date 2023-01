Unioner Haraguchi peilt wieder Stammplatz an

Genki Haraguchi von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin nimmt nach mehreren Enttäuschungen im vergangenen Halbjahr neue Ziele in Angriff. „Ich habe das Ziel, wieder Stammspieler zu werden“, sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler im Trainingslager im spanischen Campoamor am Donnerstag. Nach seiner ersten Saison 2021/2022 in Köpenick hatte der Japaner nach einem guten Beginn in dieser Spielzeit seinen Stammplatz im Team von Union-Trainer Urs Fischer verloren.

Campoamor. Genki Haraguchi von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin nimmt nach mehreren Enttäuschungen im vergangenen Halbjahr neue Ziele in Angriff. „Ich habe das Ziel, wieder Stammspieler zu werden“, sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler im Trainingslager im spanischen Campoamor am Donnerstag. Nach seiner ersten Saison 2021/2022 in Köpenick hatte der Japaner nach einem guten Beginn in dieser Spielzeit seinen Stammplatz im Team von Union-Trainer Urs Fischer verloren.

Dabei weiß Haraguchi nach Gesprächen mit Fischer, was der Trainer von ihm erwartet. „Ich muss mehr konstanter werden. Manchmal bin ich gut, manchmal schlecht“, sagte der Profi, der seit mehr als acht Jahren in Deutschland spielt und vor Union bei Hertha, Düsseldorf und Hannover unter Vertrag stand, „letzte Saison habe ich es gut gemacht, momentan ist es nicht so einfach. Wenn ich noch einmal Chance bekomme, werde ich eine gute Leistung zeigen.“

Dem Verlust des Stammplatzes folgte zudem die Nichtberücksichtigung für den japanischen Nationalmannschaftskader, der bei der Weltmeisterschaft in Katar sowohl die deutsche als auch die spanische Mannschaft jeweils mit 2:1 besiegt hatte. „Seit acht Jahren war ich die ganze Zeit dabei, nur dieses Mal nicht, das hat mich sehr enttäuscht“, sagte der 57-malige Nationalspieler, der seine Ausbootung nur über das Fernsehen mitbekam. Mit dem Nationalmannschaftstrainer habe es kein Gespräch gegeben. „Aber das ist jetzt vorbei“, sagte Haraguchi, dem man die Verletztheit noch in der Tonart heraushört.

An seinen läuferischen Leistungen kann es dabei nicht liegen, dass er sowohl bei Union als auch für Japan nicht die erste Wahl ist. Haraguchi ist der Dauerläufer im Team, was er von seinem Namen ableitet: „Genki heißt auf Japanisch Energie.“ Und die will er wieder einsetzen, um zunächst den Stammplatz, später einen neuen Vertrag zu erobern. „Ich kann mir vorstellen, länger zu bleiben“, sagte Haraguchi, dessen Vertrag zum Sommer ausläuft, „aber das kann ich nicht entscheiden.“