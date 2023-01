Berlin: Wirtschaft wuchs im Jahr 2022 um 2,5 Prozent

Berlin. Die Wirtschaft in Berlin ist besser durch die vielen Krisen des abgelaufenen Jahres 2022 gekommen als befürchtet. Das Wachstum betrug nach Angaben von Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) „voraussichtlich“ 2,5 Prozent und lag damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1,7 Prozent. Genaue Zahlen für 2022 haben die Statistiker aber so kurz nach Neujahr noch nicht bekannt gegeben.

Allerdings hat sich auch in Berlin die Konjunktur im Jahresverlauf deutlich eingetrübt. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 hatte Berlin ein Wachstum von 3,7 Prozent vermeldet, für die letzten sechs Monate dürfte das Plus also unter ein Prozent gelegen haben. Zuletzt hatte das Statistische Bundesamt Ende November für das gesamte Land im dritten Quartal ein Plus des Bruttoinlandsproduktes von 0,4 Prozent gemeldet.

Nur in Berlin sank die Arbeitslosigkeit auch im Dezember gegenüber dem Vormonat

Berlins Wirtschaftssenator Schwarz sagte, die Wirtschaft der Hauptstadt zeige sich weiterhin „krisenfest“ und bringe immer mehr Menschen in Arbeit. Die aktuellen Arbeitsmarktdaten vom Dezember, die einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen um mehr als 4000 zum Vorjahresmonat und als einziges Bundesland auch ein leichtes Minus im Vergleich zum November ausweisen, bestätigten den positiven Berliner Trend. „Das ist angesichts der andauernden weltweiten Krisenlage ein wichtiger Lichtblick“, sagte der Senator: „Unser Wirtschaftsstandort hat sich auch unter schwierigen Gesamtbedingungen als sehr robust erwiesen.“ Die Arbeitslosenquote war wie berichtet auf 8,6 Prozent gesunken.

Unternehmen, Organisationen und die Verwaltung in der Stadt stellen immer mehr Menschen an. Im Oktober 2022 waren in Berlin insgesamt 1,673 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 58.000 mehr als im Oktober 2021. „Mit diesem Plus von 3,6 Prozent verzeichnet Berlin erneut das höchste Jobwachstum im Vergleich der Bundesländer“, betonte Schwarz.

Tourismus und Handel haben Berlin zum Jahresende einen Schub gegeben

Der Berliner Tourismus und Handel hätten der Entwicklung noch mal zusätzlichen Schub gegeben. Über die Feiertage habe die Stadt wieder viele Menschen aus der ganzen Welt angezogen. Berlin habe das Jahr mit einer Hotelauslastung von über 80 Prozent abgeschlossen.

Schwarz unterstrich die Bedeutung der staatlichen Hilfen für die Unternehmen und sagte weitere Unterstützung zu: „Die Gesamtentwicklung des Krisenjahres 2022 unterstreicht, wie wichtig es war, dass Berlin einen schnellen und umfassenden Schutzschirm von rund 750 Millionen Euro für seine Wirtschaft aufgespannt hat“, sagte Schwarz. Dazu gehörten 330 Millionen für Neustart von Wirtschaft und Kultur, 100 Millionen Euro an Liquiditätshilfen und zuletzt 343 Millionen Euro im Nachtragshaushalt für umfangreiche Energiehilfen und Zuschüsse für energieintensive Unternehmen. Diese sollten in Kürze startbereit sein, um eine gute Entwicklung der Berliner Wirtschaft auch im neuen Jahr 2023 zu unterstützen.

