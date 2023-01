Silvesterrandale: Polizei bittet Bevölkerung um

Polizeibeamte stehen hinter explodierendem Feuerwerk. Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht hat die Diskussion um Konsequenzen begonnen. Berlins Regierende Bürgermeisterin will, dass sich die Innenminister mit dem Thema beschäftigen. Foto:

Berlin. Drei Tage nach den gewalttätigen Ausschreitungen in der Silvesternacht haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Verfolgung der Straftaten deutlich intensiviert. Das teilten die Ermittlungsbehörden am Mittwoch mit. Sie haben eine Zentralstelle zur Koordinierung und Auswertung aller Verfahren im Zusammenhang mit den Ausschreitungen eingerichtet und ein Hinweisportal geschaltet, um weitere Beweismittel von der Bevölkerung zu erhalten.

Die Ermittler bitten darum, eigenproduzierte Bild- und Videodateien zu übersenden. Diese sollen mit dem Hinweis auf den Aufnahmeort und die Zeit der Aufnahme in ein eigens eingerichtetes Hinweisportal gestellt werden. Dieses ist unter dem Link https://be.hinweisportal.de erreichbar.

Bei der Staatsanwaltschaft wird die Zuständigkeit in einer Abteilung liegen, die sich auch schwerpunktmäßig mit Gewalttaten im Rahmen von sportlichen Großveranstaltungen, dem so genannten „Hooliganismus“, befasst. Diese sogenannte Bearbeitungszuständigkeit wird aktuell zugewiesen. So soll eine schnelle und enge Abstimmung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft bei den nun von der Polizei aufgenommenen Ermittlungen und eine einheitliche Sachbehandlung erreicht werden, heißt es in der Mitteilung.

Weiter teilte die Staatsanwaltschaft mit: „Auch eine priorisierte Bearbeitung der Verfahren gegen Jugendliche und heranwachsende Beschuldigte, bei denen eine schnelle staatliche Reaktion besonders geboten erscheint, soll so ermöglicht werden.“

Mehr als die Hälfte der Übergriffe und Attacken auf Polizisten und Rettungskräfte in der Silvesternacht geschahen nach ersten Ermittlungen der Polizei in Neukölln und in der Gropiusstadt. Nach jüngsten Meldungen der Polizei wurden im Zusammenhang mit den Ausschreitungen 145 Menschen vorläufig festgenommen, die meisten davon Männer. Ursprünglich war die Zahl der Festgenommenen mit 159 angegeben worden.

Auf Anfrage veröffentlichte die Polizei eine Liste der Nationalitäten der 145 festgenommenen Personen. Demnach haben 45 mutmaßliche Straftäter einen deutschen Pass, 27 Personen die afghanische und 21 die syrische Staatsangehörigkeit. Neun Personen sind Iraker und jeweils fünf Festgenommene sind Libanesen, Polen und Türken. Aufgelistet werden auch drei Iraner, zwei Serben und zwei jordanische Staatsbürger. Je eine festgenommene Person kommt aus Tunesien, Rumänien, Nigeria, Mali, Italien, Indien, Frankreich und Australien. Bei 13 festgenommenen Personen ist die Nationalität nach Angaben der Polizei noch ungeklärt.

Ausländischen Tätern droht Aufhebung ihres Bleibestatus

Den ausländischen Tätern drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch der Verlust ihres Aufenthaltsrechts. Es könnten eine Ausweisung, im schlimmsten Fall auch die Abschiebung erfolgen, heißt es dazu im Aufenthaltsgesetz. Bei einer Ausweisung wird das Bleiberecht aufgehoben und es besteht eine Ausreisepflicht des betroffenen Straftäters. Bei einer Abschiebung wird der Aufenthalt durch die Sicherheitsbehörden beendet.

Im Prinzip kann jede Straftat zu einer entsprechenden Maßnahme führen, in der Regel wird sie jedoch erst ab einer Freiheitsstrafe von zwei oder mehr Jahren verhängt. Zudem hängt eine entsprechende Verfügung von der Schwere und Häufigkeit der Straftat ab.

In jedem Fall muss das Gericht das sogenannte öffentliche Ausweisungsinteresse gegen das private Bleibeinteresse abwägen. Zum privaten Bleibeinteresse zählt die Dauer des Aufenthalts, familiäre und soziale Bindungen – je integrierter ein Ausländer ist, desto schwerer wiegt sein Bleibeinteresse.

Bislang wurden 281 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nach dem bisherigen Sachstand wurden bislang 281 Ermittlungsverfahren von den Einsatzeinheiten in der Silvesternacht eingeleitet, mit denen also auch die Staatsanwaltschaft befasst sein wird. Verfahrensabgaben an die Staatsanwaltschaft sind noch nicht erfolgt, heißt es. „Weitere Anzeigen, insbesondere auch von der Berliner Feuerwehr, werden voraussichtlich in den kommenden Tagen noch hinzukommen“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Aufgeführt werden 21 besonders schwere Fälle des Landfriedensbruchs, 47 gefährliche Körperverletzungen, 22 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 41 Strafanzeigen im Zusammenhang mit pyrotechnischen Gegenständen sowie 89 Verstöße gegen das Waffengesetz. In 13 Fällen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, in 22 Fällen wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und in 26 Fällen wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt. Dabei handelt es sich um Zerstörungen an Kraftfahrzeugen der Polizei der Direktionen 1 bis 5.

Während die Ermittlungen laufen, hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) die Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte erneut verurteilt. „Das ist absolut unakzeptabel und zu verurteilen und konsequent zu verfolgen“, sagte Giffey am Mittwoch im rbb24 Inforadio. Sie erklärte, dass sie in der kommenden Woche zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt einladen werde.

Berlins CDU-Chef Kai Wegner nannte das in einer schriftlichen Stellungnahme am Mittwoch eine „Hinhaltetaktik“ und forderte konkrete Maßnahmen und härtere Strafen. Zeitgleich kündigte der Berliner Spitzenkandidat einen Fragenkatalog zur Aufarbeitung im kommenden Innenausschuss an.

„Die unfassbaren Gewaltvorfälle werden wir in der Sitzung des Innenausschusses am Montag zur Sprache bringen. Dazu werden wir einen umfassenden Fragenkatalog vorlegen. Unser Ziel ist klar: Wir müssen alles tun, damit sich eine solche Gewalteskalation nicht wiederholt.“ Die Täter müssten die ganze Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen, mit entschiedenen Strafen, die durch beschleunigte Verfahren auf dem Fuße folgen. Wegner warf Giffey vor, die Dimension noch immer nicht erkannt zu haben. Das mache der CDU Sorgen. „Giffeys Weglächeln und die Kuschelpädagogik des SPD-Grüne-Linken-Senats bringen uns keinen Schritt weiter. Der Gipfel ist der Versuch, das Thema über die Wahlwiederholung am 12. Februar zu bringen.“

Wegner richtete auch kritische Fragen zur Ausstattung von Polizei und Sicherheitsbehörden in Richtung Senat. „Niemand kann verstehen, warum Berlins Polizisten und Feuerwehrleute noch immer nicht flächendeckend mit der notwendigen Technik wie zum Beispiel Bodycams ausgestattet sind. Erst recht nicht nach dieser Silvesternacht, in der damit die Angriffe gerichtsfest hätten dokumentiert werden können.“