Stau bei Wohngeld-Auszahlung droht

Bei der Auszahlung des neuen Wohngeldes müssen Empfänger in Brandenburg mit Verzögerungen rechnen. Ab 2023 haben mehr Menschen mit geringem Einkommen einen Anspruch auf den Zuschuss, Behörden jedoch klagen über eine hohe Belastung bei der Bearbeitung der Anträge. Das zuständige Bauministerium in Potsdam teilte am Mittwoch mit, personelle Engpässe in den Wohngeldstellen und die sehr knapp bemessene Umsetzungszeit könnten dazu führen, dass sich die Bearbeitungszeiten bei Neuanträgen in vielen Behörden verlängerten. Wohngeld können Haushalte beantragen, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, trotzdem aber wenig Geld haben.