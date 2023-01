Angriff auf Berliner SPD-Parteizentrale: Steinwürfe

Der Eingangsbereich der Parteizentrale der Berliner SPD im Ortsteil Wedding ist bei einem Angriff von Unbekannten beschädigt worden. Die Glasscheibe sei zersplittert und müsse ersetzt werden, sagte ein Parteisprecher am Mittwoch. Nach Angaben eines Polizeisprechers stellte eine Streife des Zentralen Objektschutzes in der Nacht gegen 2.15 Uhr die Schäden fest. Polizisten fanden dann in der Nähe des Kurt-Schumacher-Hauses zwei Pflastersteine. Diese seien sichergestellt worden. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt (LKA) ermittele.